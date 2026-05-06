Olay, Yeni Mahalle 18057 Sokak’ta meydana geldi. Kanalizasyon çalışması sırasında iş makinesinin çalışma yaptığı alanda toprak kayması oluştu. Bu sırada işçilerden A.Ö., göçük altında kaldı. İşçiye ilk müdahaleyi çalışma arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. EKİPLER GÖÇÜK ALTINDAN ÇIKARDI Göçük altında kalan işçi, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.