Sekiz farklı arıtma tesisinden alınan örneklerde altın ve gümüşün yanı sıra sanayide kullanılan çok sayıda değerli element tespit edildi. Normal şartlarda atık olarak görülen kanalizasyon çamurunun önemli bir ekonomik potansiyel taşıdığı belirlendi.

HER YIL ONLARCA KİLOGRAM ALTIN BİRİKİYOR

Araştırmacılar, Bulgaristan'ın farklı bölgelerinde bulunan sekiz belediye arıtma tesisinden topladıkları kanalizasyon çamuru örneklerini laboratuvar ortamında inceledi.

Analizlerde bir kilogram kuru kanalizasyon çamurunda ortalama 1,1 miligram altın bulunduğu belirlendi. İlk bakışta oldukça düşük görünen bu miktar, arıtma tesislerinde her yıl oluşan binlerce ton çamur hesaba katıldığında önemli boyutlara ulaşıyor.

Ülke genelindeki miktarlar üzerinden yapılan hesaplamalar, her yıl onlarca kilogram altın ve yüzlerce kilogram gümüşün kanalizasyon çamurunda biriktiğini gösterdi.

Bazı tesislerdeki değerli metal yoğunluğunun diğerlerinden daha yüksek olduğu da tespit edildi. Bu farklılıkta sanayi kuruluşlarından kanalizasyona karışan metal içerikli atıkların etkili olabileceği değerlendiriliyor.

KANALİZASYON ÇAMURU DEĞERLİ METAL KAYNAĞINA DÖNÜŞEBİLİR

Araştırmada altın ve gümüşün dışında bakır, nikel, titanyum ve çeşitli stratejik elementler de incelendi. Avrupa Birliği'nin kritik ve stratejik ham maddeler listesinde bulunan 21 metal ve yarı metalden 15'ine en az bir tesiste kayda değer yoğunlukta rastlandı.

Araştırmacılar, kanalizasyon çamurunun gelecekte alternatif bir ham madde kaynağı olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor. Özellikle büyük miktarda çamurun biriktiği depolama alanları, değerli metallerin geri kazanılması açısından potansiyel taşıyor.

Bu yöntemle hem atıkların ekonomik değere dönüştürülmesi hem de doğal kaynaklardan yeni metal çıkarılmasına duyulan ihtiyacın azaltılması hedefleniyor. Ancak çamurdaki metallerin ayrıştırılması için uygun teknolojilerin kullanılması ve geri kazanım işleminin ekonomik açıdan uygulanabilir olması gerekiyor.