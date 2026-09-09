Buluntu, köydeki BCM öğrenci yurdunun yakınında çalışma yapan işçiler tarafından fark edildi. Topraktan çıkarılan kabın içinden altın sikkelerin çıkması üzerine işçiler durumu yerel yetkililere bildirdi. Sikkeler daha sonra kayıt altına alınarak yetkililere teslim edildi.

TOPLAM AĞIRLIKLARI 54,8 GRAM

Yapılan ilk incelemede 14 altın sikkenin toplam ağırlığının 54,8 gram olduğu belirlendi. Sikkelerin yalnızca altın olarak değeri yaklaşık 1 milyon rupi olarak hesaplandı. Ancak bu rakam, yüzlerce yıllık sikkelerin tarihi ve arkeolojik değerini kapsamıyor. Sikkelerin tarihi eser olarak gerçek değerinin, uzmanların yapacağı ayrıntılı değerlendirmelerin ardından belirlenmesi bekleniyor.

Sikkelerin birbirine benzer tasarımlara sahip olması ise buluntunun tarihine ilişkin merakı artırdı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre sikkelerin bir yüzünde fil figürü, diğer yüzünde ise eski bir motif bulunuyor. Bazı yerel kaynaklarda fil figürünün yanında bayrağa benzeyen bir işaretin de bulunduğu aktarılıyor.

Fil figürü özellikle dikkat çekiyor. Bunun nedeni, filin Güney Hindistan'da hüküm süren Talakad Ganga Hanedanı'nın kraliyet sembollerinden biri olması. Bu nedenle ilk değerlendirmelerde sikkelerin Ganga dönemine ait olabileceği üzerinde duruluyor. Başka bir ihtimal ise sikkelerin Vijayanagara dönemiyle bağlantılı olması. Ancak uzman incelemesi tamamlanmadığı için sikkelerin hangi döneme ait olduğu henüz kesinleşmiş değil.

10. İLE 15. YÜZYIL ARASINA AİT OLABİLİR

İlk değerlendirmeler sikkelerin 10. ile 15. yüzyıllar arasındaki bir döneme ait olabileceğine işaret ediyor. Bu tahmin doğrulanırsa altınların en az birkaç yüz yıldır toprağın altında bulunduğu anlaşılacak. Ancak kesin yaşın, kökenin ve tarihsel öneminin arkeoloji uzmanlarının yapacağı ayrıntılı incelemeden sonra belirlenmesi bekleniyor.

İşçiler ise buldukları altınları yanlarına almak yerine yerel yönetime teslim etti. Sikkeler panchayat yetkililerinden Savadatti Tahsildarı Mallikarjun Heggannavar'a ulaştırıldı ve ardından devlet hazinesine konuldu. Köy sakinleri, altınları eksiksiz şekilde teslim eden işçilerin ödüllendirilmesini istedi.

Yetkililerin şimdi 14 sikke üzerinde yapacağı inceleme, toprağın altında saklanan altınların hangi dönemde basıldığını ve neden bir kabın içinde birlikte gömüldüğünü ortaya çıkarmaya çalışacak.