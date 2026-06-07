İskoç Su İdaresi'nin yürüttüğü proje kapsamında yaklaşık 1,7 kilometrelik yeni kanalizasyon hattı inşa edilirken, yalnızca 90 metrelik bir hendek bölümünde bile çok sayıda arkeolojik kalıntıya rastlandı. Uzmanlar keşfin, bölgenin tarihine ilişkin şimdiye kadar elde edilen en önemli bulgulardan biri olabileceğini belirtiyor.

3 BİN YILLIK EVLER ORTAYA ÇIKTI

Kazılar sırasında iki adet Demir Çağı yuvarlak evi gün yüzüne çıkarıldı. Ahşap direklerin yerleştirildiği çukurlar ve yapı izleri sayesinde evlerin planı büyük ölçüde ortaya konuldu. Arkeologlar, bu yapıların yaklaşık 3 bin yıl önce bölgede yaşayan topluluklara ait olduğunu düşünüyor. Evlerde tahıl öğütmek için kullanılan taş aletler, çekiç taşları ve çeşitli günlük yaşam kalıntıları da bulundu.

Araştırmacıları en çok şaşırtan bulgulardan biri ise evlerin duvarlarında kullanıldığı düşünülen süslemeli kil parçaları oldu. Üzerlerinde V şeklinde desenler bulunan bu parçaların İskoçya'da şimdiye kadar görülen ilk örneklerden biri olabileceği belirtiliyor.

YÜZYILLARCA GİZLİ KALAN MEZARLIK BULUNDU

Kazı alanında ayrıca yaklaşık 10 metre çapındaki üç mezar höyüğü ortaya çıkarıldı. Arkeologlar, mezar alanının 6. yüzyıla ait olabileceğini değerlendiriyor. Toprağın asidik yapısı nedeniyle iskeletlerin büyük bölümü günümüze ulaşamamış olsa da bulunan kemik parçaları üzerinde karbon tarihleme, DNA ve izotop analizleri yapılması planlanıyor. Bu çalışmalar sayesinde bölgede yaşamış insanların kökenleri ve beslenme alışkanlıkları hakkında yeni bilgiler elde edilmesi bekleniyor.

METAL İŞLEME FIRINLARI DA BULUNDU

Keşif yalnızca mezarlar ve evlerle sınırlı kalmadı. Kazılarda oldukça iyi korunmuş metal eritme fırınları da ortaya çıkarıldı. Uzmanlar bu fırınların, bölgede yüzyıllar önce aktif bir metal işleme faaliyetinin yürütüldüğünü gösterdiğini belirtiyor. Buluntular arasında kömür kalıntıları, yanmış tahıllar ve çeşitli işleme izleri de yer alıyor.

Arkeologlar şimdi laboratuvar çalışmalarından gelecek sonuçları bekliyor. Analizlerin tamamlanmasının ardından Windhill'de ortaya çıkarılan yerleşimin ve mezarlığın tarihi hakkında çok daha ayrıntılı bilgilere ulaşılması hedefleniyor.