Fransız yetkililer, iklim değişikliği nedeniyle artan su stresi karşısında geleneksel yöntemlerin artık yeterli olmayabileceğini düşünüyor. Bu nedenle daha önce atık olarak görülen arıtılmış suların yeniden değerlendirilmesi için yeni projeler geliştiriliyor. Sistem sayesinde milyonlarca litre suyun yeniden kullanım döngüsüne kazandırılması hedefleniyor.

DÖRT AŞAMALI ARITMADAN GEÇİYOR

Projede kullanılan su, doğrudan rezervuarlara aktarılmadan önce gelişmiş arıtma süreçlerinden geçiriliyor. Birden fazla filtrasyon ve dezenfeksiyon aşamasından geçen suyun kalitesi sürekli olarak izleniyor. Yetkililere göre bu yöntem, mevcut su kaynakları üzerindeki baskının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Arıtılmış su daha sonra yaklaşık 27 kilometrelik boru hattı aracılığıyla rezervuarlara ulaştırılıyor. Böylece özellikle yağışların azaldığı dönemlerde su seviyelerinin korunması amaçlanıyor.

SU KITLIĞINA KARŞI YENİ ÇÖZÜM

Dünyanın birçok bölgesinde su geri kazanım projeleri yaygınlaşırken, Fransa'nın uyguladığı sistem Avrupa'daki dikkat çekici örneklerden biri olarak gösteriliyor. Uzmanlar, nüfus artışı ve iklim değişikliği nedeniyle gelecekte arıtılmış su kullanımının daha da yaygınlaşabileceğini belirtiyor.

Proje, atık suların yalnızca bertaraf edilmesi gereken bir yük olmadığını, doğru teknolojilerle yeniden kullanılabilir bir kaynağa dönüştürülebileceğini ortaya koyuyor. Su kaynakları üzerindeki baskının arttığı bir dönemde bu tür uygulamaların önümüzdeki yıllarda daha fazla ülkenin gündemine girmesi bekleniyor.

PROJE GENİŞLETİLMEYE DEVAM EDİYOR

Fransa'nın Vendée bölgesinde hayata geçirilen sistem ilk olarak pilot proje olarak başlatılmıştı. Arıtılmış atık suların dört aşamalı arıtma sürecinden geçirilerek rezervuarlara aktarılmasını sağlayan uygulama, Avrupa'da su geri kazanımı alanındaki en dikkat çekici örneklerden biri olarak gösteriliyor.

2026 yılına gelindiğinde ise proje yalnızca bir test uygulaması olmaktan çıktı. Yetkililer, sistemin düzenli olarak kullanılmaya devam ettiğini ve elde edilen sonuçların benzer projelerin yaygınlaştırılması için değerlendirildiğini belirtiyor. Fransa ayrıca önümüzdeki yıllarda arıtılmış atık su kullanım oranını artırmayı hedeflerken, su kıtlığı riskiyle karşı karşıya olan diğer bölgelerde de benzer uygulamaların hayata geçirilmesi planlanıyor.