Güney Afrika'nın Cape Town kentinde başlatılan "Faure Yeni Su Projesi" için ihale sürecine geçildi. Yaklaşık 2,83 milyar rand (171 milyon dolar) değerindeki tesisin ilk aşamada günde 70 milyon litre suyu arıtması, ilerleyen dönemde ise kapasitesinin 100 milyon litreye çıkarılması planlanıyor.

ATIK SU BİRDEN FAZLA AŞAMADAN GEÇİRİLECEK

Yeni sistemde kanalizasyon suları doğrudan içme suyu şebekesine verilmeyecek. Öncelikle mevcut tesiste arıtılan atık sular, gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı başka bir tesise gönderilecek.

Burada çeşitli filtreleme ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçirilen su, barajlardan gelen suyla karıştırılacak. Ardından Faure İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde yeniden işlenerek ulusal ve uluslararası içme suyu kalite standartlarına uygun hale getirilecek.

Yetkililer, bu yöntem sayesinde yağış miktarına bağımlılığın azaltılmasını ve kuraklık dönemlerinde kentin su ihtiyacının daha güvenilir kaynaklardan karşılanmasını amaçlıyor.

GÜNDE 300 MİLYON LİTRE EK SU HEDEFLENİYOR

Cape Town yönetimi, yalnızca atık suların geri kazanılmasıyla yetinmiyor. Deniz suyunun arıtılması ve yer altı kaynaklarının değerlendirilmesi de kentin uzun vadeli planları arasında bulunuyor.

Belediyenin hedefi, 2030'lu yılların ortasına kadar farklı projeler aracılığıyla günlük toplam 300 milyon litre ek içme suyu sağlamak. Bu miktarın 70 ila 100 milyon litrelik bölümünün Faure projesinden karşılanması öngörülüyor.

Projenin yapımı ve işletilmesi için özel sektörle ortaklık kurulacak. İhalenin ilk aşamasında şirketlerin teknik ve mali yeterlilikleri değerlendirilecek, ikinci aşamanın ise 2027'nin ikinci yarısında başlaması planlanıyor. İlk suyun 2030-2031 mali yılında sisteme verilmesi hedefleniyor.