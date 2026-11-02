Üstelik bu yöntem yeni değil. Yaklaşık 60 yıldır kullanılan tesis, özellikle kuraklık ve su kıtlığıyla mücadele eden ülkeler için dikkat çekici bir örnek oluşturuyor.

KANALİZASYON SUYU 10 AŞAMADAN GEÇİRİLİYOR

Namibya'nın başkenti Windhoek'te bulunan Goreangab Su Geri Kazanım Tesisi, evlerden ve iş yerlerinden gelen atık suları gelişmiş arıtma işlemlerinden geçirerek yeniden kullanılabilir hale getiriyor.

Arıtma sürecinde su, önce biyolojik işlemlerden geçiriliyor. Ardından filtreleme, aktif karbon ve dezenfeksiyon gibi farklı aşamalarla kirleticilerden ve hastalığa yol açabilecek mikroorganizmalardan arındırılıyor.

Günde yaklaşık 21 milyon litre su işleme kapasitesine sahip tesis, arıtılmış suyu şehrin içme suyu sistemine aktarıyor. Böylece yağışların yetersiz olduğu dönemlerde kentin yalnızca barajlara ve yer altı kaynaklarına bağımlı kalmasının önüne geçiliyor.

ŞEHRİN SU İHTİYACININ ÖNEMLİ BÖLÜMÜNÜ KARŞILIYOR

Afrika'nın en kurak ülkelerinden biri olan Namibya'da başkent Windhoek, yılda ortalama 300 milimetre civarında yağış alıyor. Sınırlı su kaynakları nedeniyle kent yönetimi, 1968 yılında atık suların yeniden değerlendirilmesine yönelik sistemi kullanmaya başladı.

2002 yılında modernize edilen tesis, bugün kentin içme suyu ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşılıyor. Arıtılan su, diğer kaynaklardan elde edilen temiz suyla karıştırılarak şebekeye veriliyor.

Sistemin güvenli şekilde çalışması için suyun kalitesi sürekli kontrol ediliyor. Uzmanlar, çok aşamalı arıtma ve düzenli denetim sayesinde atık suyun yeniden içilebilir hale getirilebildiğini belirtiyor.

Yaklaşık 60 yıldır kullanılan yöntem, kuraklık tehdidinin büyüdüğü bölgelerde mevcut su kaynaklarının nasıl yeniden değerlendirilebileceğini gösteriyor.