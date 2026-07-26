Araştırmacılar, değerli metallerin büyük kısmının altın rafinerileri, saat üretimi, ilaç sanayisi ve günlük kullanım sırasında oluşan çok küçük parçacıklar halinde kanalizasyona karıştığını belirtiyor. Yapılan ölçümler, İsviçre genelindeki 64 atık su arıtma tesisinde gerçekleştirildi. Çalışma, İsviçre Federal Su Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü (Eawag) araştırmacıları tarafından, İsviçre Federal Çevre Dairesi (FOEN) adına yürütüldü.

KANALİZASYONDA SADECE ALTIN VE GÜMÜŞ YOK

Çalışmada yalnızca altın ve gümüş değil, teknoloji ve tıp sektöründe kullanılan başka değerli elementler de tespit edildi. Araştırmacılar, her yıl yaklaşık 1.070 kilogram gadolinyum, 1.500 kilogram neodimyum ve 150 kilogram iterbiyumun da atık su sistemine karıştığını belirledi. Bu elementler elektronik cihazlar, mıknatıslar ve tıbbi görüntüleme sistemlerinde yaygın olarak kullanılıyor.

Bulgulara göre bazı bölgelerdeki altın yoğunluğu dikkat çekse de ülke genelinde bu metalleri geri kazanacak tesisler kurmak ekonomik açıdan mantıklı görülmüyor. Araştırmacılar, yalnızca altın rafinerilerinin yoğun olduğu Ticino bölgesindeki bazı tesislerde geri kazanımın uygulanabilir olabileceğini ifade ediyor.

AMAÇ HAZİNE ARAMAK DEĞİL

Bilim insanları, araştırmanın amacının kanalizasyonda "gizli bir hazine" bulmak olmadığını vurguluyor. Çalışma, değerli elementlerin çevrede nasıl dolaştığını anlamak ve gelecekte çevresel etkileri takip edebilmek için gerçekleştirildi. Uzmanlara göre atık su analizleri, sanayi faaliyetlerinin ve kritik element kullanımının izlenmesinde önemli bir araç olabilir.