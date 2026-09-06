Jundiaí Atık Su Arıtma Tesisi'nde günlük ortalama yaklaşık 95 milyon litre atık su arıtılıyor. İşlemler sırasında ortaya çıkan çamurun bertaraf edilmesi yerine yeniden değerlendirilmesiyle hem büyük miktarda atığın çevreye yük oluşturmasının önüne geçilmesi hem de tarımda kullanılabilecek organik bir ürün elde edilmesi hedefleniyor.

AYDA 3 BİN 500 TON ÇAMUR TARIMA KAZANDIRILIYOR

Tesiste her ay yaklaşık 3 bin 500 ton kanalizasyon çamuru işlenebiliyor. Ancak ortaya çıkan çamur kanalizasyondan alındığı haliyle tarlalara götürülmüyor. Öncelikle suyunun önemli bölümü uzaklaştırılıyor ve ardından tarımsal kullanım için gerekli işlemlerden geçiriliyor.

Bu süreçte malzemenin özellikleri ve tarımda kullanıma uygunluğu kontrol ediliyor. İşlenmiş çamur, organik madde ve bitkilerin gelişiminde kullanılabilecek bazı besinleri içerdiği için uygun koşullarda toprağa karıştırılabiliyor. Böylece normalde bertaraf edilmesi gereken bir atık yeniden üretim zincirine dahil edilmiş oluyor.

KAHVE VE ŞEKER KAMIŞI TARLALARINDA KULLANILIYOR

İşlemler tamamlandıktan sonra elde edilen ürün özellikle kahve ve şeker kamışı yetiştirilen tarım arazilerine gönderiliyor. Toprağa karıştırılan organik malzemenin, toprağın yapısının iyileştirilmesine ve bazı besin maddelerinin yeniden toprağa kazandırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Brezilya'da kahve ve şeker kamışı üretiminin geniş alanlarda yapılması, bu tür uygulamaların değerlendirilmesine imkan sağlıyor. Kentte ortaya çıkan atığın tarım arazilerine geri döndürülmesiyle şehirdeki atık yönetimi ile tarımsal üretim arasında bir döngü kuruluyor.

TARLAYA GİTMEDEN ÖNCE KONTROLDEN GEÇİYOR

Kanalizasyon çamurunun tarımda kullanılması kontrolsüz şekilde yapılmıyor. Malzemenin ağır metaller, zararlı mikroorganizmalar ve diğer istenmeyen maddeler açısından belirlenen sınırları karşılaması gerekiyor. Uygun bulunan işlenmiş çamur ancak gerekli kontrollerin ardından tarımsal alanlarda kullanılabiliyor.

Jundiaí'deki sistem böylece kanalizasyondan çıkan binlerce ton çamurun yalnızca ortadan kaldırılmasına değil, yeniden kullanılabilir bir tarımsal kaynağa dönüştürülmesine dayanıyor. Kentin atık suyundan çıkan malzeme, işlemler tamamlandıktan sonra yeniden toprağa dönerek kahve ve şeker kamışı üretiminde değerlendiriliyor.