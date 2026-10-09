Utrecht kenti yakınlarındaki De Meern bölgesinde gerçekleştirilen uygulamada, yaklaşık 2 bin rulo tuvalet kağıdına karşılık gelen atık malzeme değerlendirildi. İlk bakışta şaşırtıcı görünen yöntemin amacı, kanalizasyona karışan atıkları yeniden kullanarak inşaat sektöründe ham madde tüketimini azaltmak.

KANALİZASYONDAN TOPLANAN KAĞITLAR YENİDEN İŞLENDİ

Proje kapsamında kullanılan malzeme, atık su arıtma sürecinde geri kazanılan selüloz liflerinden elde edildi. Tuvalet kağıtlarının suda tamamen yok olmaması sayesinde arıtma tesislerinde bu liflerin bir bölümü ayrıştırılarak toplanabiliyor.

Toplanan lifler doğrudan bina cephesine uygulanmadı. Önce temizleme ve işleme aşamalarından geçirilerek yeniden kullanılabilecek bir ham maddeye dönüştürüldü. Ardından bu malzeme, dış cephe kaplamasında kullanılabilecek panellerin üretiminde değerlendirildi.

Ortaya çıkan paneller, De Meern'deki bir su yönetimi kuruluşuna ait binanın dış cephesinde kullanıldı. Böylece normal koşullarda atık su arıtma sisteminden uzaklaştırılması gereken malzemelerin yapı sektöründe yeni bir kullanım alanı bulabileceği gösterildi.

YAKLAŞIK 2 BİN RULOLUK ATIK DEĞERLENDİRİLDİ

Binanın dış cephesinde kullanılan geri kazanılmış selüloz miktarı, yaklaşık 2 bin rulo tuvalet kağıdına eşdeğer olarak açıklandı.

Uygulamanın temelinde, atık suyun yalnızca temizlenmesi gereken bir kaynak olarak değil, aynı zamanda yeniden kullanılabilir malzemeler içeren bir sistem olarak görülmesi yatıyor. Arıtma tesislerinden elde edilen selülozun yapı malzemesine dönüştürülmesiyle yeni ham madde ihtiyacının azaltılması hedefleniyor.

Proje, atıkların geri kazanılması ile inşaat sektörünün malzeme ihtiyacını bir araya getirmesi bakımından dikkat çekiyor. Bununla birlikte, bu tür panellerin yaygın kullanımında dayanıklılık, bakım ihtiyacı ve üretim maliyeti gibi etkenlerin de değerlendirilmesi gerekiyor.