Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, takım kaptanı Edin Dzeko'nun sözleşmesini uzatmayı hedefliyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe yönetimi ve Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci, önümüzdeki haftalarda İstanbul'da bir araya gelerek sözleşme uzatma görüşmelerini başlatacak.

1 YILLIK KONTRAT TEKLİF EDİLECEK

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda kadrosuna kattığı Bosnalı forvetin tecrübelerinden faydalanmaya devam etmek istiyor. Sarı-lacivertliler, 37 yaşındaki futbolcuya bir yıllık yeni bir kontrat teklif etmeye hazırlanırken, bu adım, takımın hücum hattındaki güçlerini koruma ve şampiyonluk yarışındaki iddialarını sürdürme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye katıldığı günden bu yana gösterdiği performansla takımının en önemli isimlerinden biri haline geldi. Hem Süper Lig’de hem de Avrupa'da önemli maçlara damgasını vuran Dzeko, özellikle gol yollarındaki etkili oyunuyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe’nin yönetimi, Dzeko'nun liderlik özelliklerinden de yararlanmak istiyor. Tecrübeli oyuncunun, genç futbolculara örnek teşkil etmesi ve takım içindeki motivasyonu yüksek tutması, kulüp için büyük bir değer taşıyor. Görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda, Dzeko'nun sarı-lacivertli kulüple daha uzun bir süre geçirmesi bekleniyor.