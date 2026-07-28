Fenerbahçe yönetimi, Atletico Madrid ve Roma ile adeta savaştığı Greenwood transferinde olduğu gibi Rafael Leao için de büyük bir mücadele veriyor. Rakipleri yine Roma ile Galatasaray. İtalyan kulübünün hocası Gasperini, Portekizli kanat forveti takımında görmeyi çok istiyordu. Milan, 60 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Leao’nun da yıllık ücreti 5 milyon Euro’yu aşıyor. Fener 8 veriyor.

KİRALIK KAPISI KAPALI

Roma bu rakamları duyunca sahneyi Fenerbahçe’ye bıraktı. Ancak Galatasaray da Leao’nun peşinde. Sarı-kırmızılılar, Milan’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Milan, Portekizli yıldızı satmayı planlıyor. Leao’yu bonservisi ile almak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Milan’ın istediği 50-60 milyon değil, 40 milyon Euro civarı bir rakama bu işi bitirme niyetinde.