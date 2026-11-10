Özellikle karınca yuvalarının çevresinde yaşanan hareketlilik, böceklerin neden bir anda çoğaldığı sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar ise bu durumun hava koşullarıyla bağlantılı doğal bir süreç olduğunu açıkladı.

KARINCALARIN SAYISI BİRDEN ARTTI

Buenos Aires eyaletine bağlı Mar del Plata'da, kasım ayının ilk günlerinde karıncaların faaliyetlerinde belirgin bir artış gözlendi. Özellikle park ve bahçelerdeki yuvaların girişlerinde çok sayıda karıncanın toplandığı görüldü.

Mar del Plata Ulusal Üniversitesi ve Arjantin Ulusal Bilimsel ve Teknik Araştırma Konseyi (CONICET) araştırmacısı Juan Timi, yaşananların karıncaların üreme dönemiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Timi'ye göre sıcaklıkların yükselmesi, yağışlar ve nem oranının artması, karınca kolonilerinin aynı dönemde harekete geçmesine yol açıyor. İşçi karıncalar yuvaların girişinde toplanarak üremeye hazırlanan kanatlı bireylerin çıkışı için uygun ortam oluşturuyor.

Uzman, kentte görülen karıncaların yaprak kesici türleriyle bilinen "Acromyrmex" cinsine ait olduğunu da açıkladı.

KANATLI KARINCALAR ORTAYA ÇIKACAK

Karıncaların yoğun biçimde görülmesinin ardından kentte kanatlı bireylerin de ortaya çıkması bekleniyor. Üreme döneminde erkek ve dişi karıncalar yuvalarından ayrılarak havada çiftleşiyor.

Çiftleşmenin ardından yere inen döllenmiş kraliçe karıncalar, yeni koloniler oluşturmak için uygun alanlar arıyor. Bu süreçte birbirine yakın yuvalardan çıkan karıncaların çiftleşmesi, koloniler arasındaki genetik çeşitliliğe de katkı sağlıyor.

Uzmanlar, aynı hava koşullarının birden fazla koloniyi harekete geçirebildiğini, bu nedenle karıncaların şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak görülebildiğini belirtiyor.

Karıncaların ani artışı vatandaşlarda şaşkınlık yaratsa da araştırmacılara göre bu durum olağan dışı bir istila değil, ilkbahar mevsiminde gerçekleşen doğal üreme döngüsünün bir parçası.