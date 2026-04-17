Taksi sorununun en sık yaşandığı şehirler listesinde her daim zirveye oynayan İstanbul için yeni bir karara doğru gidildiği iddiası ortaya atıldı. Yer alan iddiaya göre İstanbul'da taksi sistemi değişecek. Değişen sistem kapsamında İstanbul'da 'Singapur' tarifesi uygulanmaya başlayacak.

İstanbul'da Taksiler İçin Yeni Dönem

İstanbul taksi taşımacılığında verimlilik ve hizmet kalitesi tartışmaları, İTEO tarafından önerilen "Singapur Modeli" ile yeni bir boyuta taşındı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı İsmet Dalcı’nın açıklamalarına göre, mevcut araç sayısını artırmadan sistemdeki kapasiteyi dijital bir havuz yöntemiyle iki katına çıkarmak hedefleniyor.

8 Bin Yeni Araç Etkisi: %90 Verimlilik Hedefi

İTEO Başkanı İsmet Dalcı tarafından yapılan açıklamalara göre İstanbul’daki 20 bin 311 taksi şu an yalnızca %48 verimlilikle çalışıyor. Bu da yollardaki her 100 kilometrenin 52’sinin boş katedildiği anlamına geliyor. Yeni sistemle bu oranın %90 seviyelerine çıkarılması planlanıyor. Bu hedefe ulaşıldığında, trafiğe tek bir yeni araç eklenmeden sistemde sanki 8 bin 531 yeni taksi varmış gibi bir kapasite artışı yaşanacağı öngörülüyor.

Boş Dolaşmaya Son Veren Havuz Sistemi

İstanbul’daki tüm taksi durakları dijital bir "havuz sistemi" ile birbirine bağlanacak. Alınan bilgilere göre, bir bölgeden yolcu alan taksi, varış noktasına ulaştığında rastgele boş dolaşmak yerine sistem tarafından otomatik olarak en yakın durağa yönlendirilecek. Bu sayede taksilerin trafikte boş gezerek yoğunluk oluşturmasının önüne geçilmesi ve yakıt tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Komisyon Oranlarına Denetim Çağrısı

Dijital taksi çağırma uygulamalarının aldığı yüksek komisyonlar, yeni dönemin en kritik gündem maddesi. İTEO cephesinden gelen bilgiye göre, bazı uygulamalar taksimetre ücretine ek olarak yolculardan 90 TL’ye varan ekstra ücretler alırken, esnaftan da %25’e varan komisyonlar kesiyor. Bu durumun 210 TL’lik bir yolculuğu 300 TL bandına taşıdığını savunan Oda yönetimi, bu firmaların Ticaret Bakanlığı ve belediye tarafından denetim altına alınmasını talep ediyor.

Yeni Bir Kurumsal Kimlik

Meslek yasasından sosyal medya yönetimine kadar kapsamlı bir değişim süreci planlandığı belirtiliyor. İTEO, kendi teknolojik aplikasyonunu kurarak yüksek komisyon yükünü ortadan kaldırmayı ve operasyonel hızı artırmayı hedeflediğini ifade ediyor.