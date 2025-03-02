Bölücü terör örgütü PKK sözde Yürütme Komitesi, Öcalan’ın çağrısına katıldıklarını ve gereklerini uygulayacaklarını belirterek, ateşkes ilan etti. Ancak Öcalan’ın isteğine rağmen silah bırakmadı ve bu konunun Öcalan’ın öncülüğünde gerçekleşebileceğini duyurdu.

Teröristbaşı Öcalan’ın, PKK’nın kendisini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakmasına yönelik açıklaması sonrası örgütün sözde Yürütme Komitesi adına açıklama yapıldı. Öcalan’ın çağrısına katılıp gereğini yerine getireceğini belirten PKK, saldırı olmadıkça hiçbir silahlı gücün eylem yapmayacağını bildirdi.

"BİZZAT YÖNLENDİRMELİ"

Örgüt “Silah bırakma gibi hususların pratikleşmesini ancak Abdullah Öcalan’ın pratik öncülü gerçekleştirebilir” dedi. Açıklamada “Barış ve demokratik toplum döneminin yönetimini sadece Öcalan’ın yapabileceği’’ de ileri sürüldü ve fesih kararı ve parti kongresini toplamak için uygun güvenlikli ortamın oluşması, kongre başarısının ise Öcalan’ın bizzat yönlendirmesi ve yürütmesine bağlı olduğu savunuldu. Komitenin açıklamasında şöyle denildi:

SERBESTLİK ÇAĞRISI

“Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın başarıyla hayata geçmesi, Kürt sorununun demokratik çözümü temelinde Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun demokratikleşmesi ve küresel demokrasi hareketinin gelişmesinin önünün açılması için, Abdullah Öcalan’ın fiziki özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması, arkadaşları dahil istediği herkesle engelsiz ilişki kurabilmesi gerekir. Bunun gereklerinin devletin ilgili kurumları tarafından yerine getirileceğini umut ediyoruz.”