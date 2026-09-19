Terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey kadrosunda yer alan elebaşı Cemil Bayık, Kandil’de çözüm sürecine dair açıklamalarda bulundu. “Abdullah Öcalan özgür bırakılmadan silah bırakmayacaklarını ve Türkiye’ye dönmeyeceklerini” söyleyen Bayık’ın küstah açıklamalarda bulundu.

- “Eğer süreç başarıya ulaşmazsa büyük bir savaşa da hazırız. Apo özgürleşmezse silah bırakmayız.”

- “Türkiye Meclisi’nde çıkan yasa bizim taleplerimize uygun değil. O onların yasası, bizim de yasalarımız var.”

- “Eğer silah bırakacaksak demokratik siyaset faaliyeti yürütme hakkımızın olması gerekiyor. Aynı zamanda yasaların değiştirilmesi gerekiyor.”

türkiyeye güvenmiyoruz

- “Apo, Kürt sorununu masa başında çözmek istiyor. Bahçeli bazı açıklamalar yaptı, bu konuya resmiyet kazandırdı.”

- “Türk hukukunda Kürtler yok. Değişiklik yapılmazsa Kürtlerin her türlü baskı altına alınması ve yok edilmeye çalışılması devam edecektir.”

- “Türkiye devletine güvenimiz yok ve kuşkuyla yaklaşıyoruz. Kayyımlar devam ediyor. Siyasi tutuklular serbest bırakılmadı.”

“Terör listesinden de şimdiye kadar kimse çıkarılmadı. Eski siyasetten değişen bir şey yok. Somut adımlar atılmalı."

- “PKK’nın de İmralı’yı ziyaret etmesi gerekir. Bu olmazsa süreç sağlıklı ilerlemez. siyasetçilerin ve akademisyenlerin de İmralı’ya gitmesi gerekiyor.”

- “Türkiye PKK’yi yenemedi. Türkiye devletinin durumu iyi değildir. Türkiye devletini parçalayıp bir devlet kurmak istemiyoruz.”

- “Mazlum Abdi, Suriye’de danışmanlık görevini kabul etmemeliydi. İran rejimi Kürt sorunlarını çözmezse yıkılır.”

İMRALI ZİYARETİ

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın Kandil kadrosunda yer alan ve kırmızı bültenle PKK’lı Cemil Bayık’yı İmralı’ya getirttiği iddia edilmişti. Bayık’ın “İmralı’ya gidilmesi normal” açıklamaları İmralı ziyaretlerini doğrular nitelikte oldu.