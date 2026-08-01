Diyarbakır 181. Pars Filoya ait F-16’lar İç Güvenlik Harekâtı sırasında PKK mağaralarını ilk kez kullanılan GBU lazer güdümlü bomba ile vurmuştu. Pars Filo uçakları ve personel Estonya’da Amari Üssünde konuşlandı. 76 Türk pilot görevi Portekiz’den devralıp, 30 Kasım’a kadar,120 gün süreyle, üç Baltık ülkesinin hava sahasında “Reaksiyon nöbeti” tutarak ihlalleri ve olası saldırıları önleyecek.

NATO GÖREVİ OLACAK

Üç ülkenin hava sahası NATO’ya katıldığı 2004’ten bu yana 4’er ay süreyle ve dönüşümlü olarak NATO ülkeleri tarafından korunuyor. Türkiye ’NATO Baltık Hava Polisliği’’ adı verilen bu görevi Temmuz- Eylül 2021’de Polonya’da, Kasım-Nisan 2024’de ise Romanya’da yapmıştı.

Kahraman F-16 pilotlarımız daima göreve hazır.

NATO ülkelerine ait savaş uçakları Litvanya’da “Siauliai”, Estonya’da “Amari” ve Letonya’da “Lielvarde” Hava Üssü’nde konuşlanıyor. Türk Hava Kuvvetlerine mensup personel ve F-16’lar Aralık 2026 ile Mart 2027 tarihleri arasında da Romanya’da “Hava Polisliği” görevini üstlenecek. Halen Lüksemburg hava sahasını, Belçika, Slovenya ve Arnavutluk hava sahasını ise İtalyan savaş uçakları koruyor.

Uçaklarımızın kuyruk logosunda Anadolu Pars’ı bulunuyor

İsimlerini gece avlanan Anadolu Parsı’ndan alıyorlar

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nde konuşlu 181. Filo (Pars Filo), adını hızı ve gece avcılığı özellikleriyle bilinen Anadolu Parsı’ndan almaktadır. “Parslar Gece Avlar” sloganıyla biliniyorlar. Filo, gelişmiş gece görüş ve hedef tespiti (LANTIRN) kabiliyeti sayesinde karanlıkta ve zorlu hava koşullarında harekât icra etme yeteneğine sahipler.

RUSYA TEHDİDİNE KARŞI

Rusya tehdidine karşı NATO’ya bağlı Baltık ülkeleri yeterli hava gücüne sahip değil. Türk Hava Kuvvetlerine bağlı 181. Pars Filo’su bu ülkeleri 120 gün boyunca koruyacak.