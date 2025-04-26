Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem ile ilgili bilgi notu paylaştı.

Artçı depremlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"23 Nisan 2025 tarihinde Marmara Denizi Silivri açıklarında büyüklüğü Mw:6.1 olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir.

Ana şoku izleyen iki ana artçı deprem (Mw:5.2; Mw:5.2) ve hala devam eden sismik aktivite Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından dikkatle 7/24 izlenmektedir. Bugün itibari ile (26 Nisan 2025) artçı aktivite sayısı 445'ye ulaşmıştır.

KRDAE BDTİM tarafından hazırlanan basın bülteni depremi takip eden ilk 30 dakika içinde web sayfasında yayınlanmıştır ve her gün güncellenmektedir.

Deprem artçı aktivitesi genellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında 15-20 km'lik bir alan içinde yoğunlaşmıştır.

Deprem, Marmara Bölgesi ve civarındaki illerde hissedilmiştir. Deprem merkez üssündeki aletsel şiddet MMI VIII ve yerleşim yerlerinde aletsel şiddet değeri V’e kadar ulaşmıştır.

Deprem ivme kayıtları incelediğinde; yapıların maruz kaldığı spektral ivmenin, tasarımda esas alınan spektrumun oldukça altında kaldığı görülmüştür.

İlgili depremi takiben 6. dakikada tsunami uyarı mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletilmiştir. Gözlemlerle tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir. Bu uyarı 16:53 itibarı ile tsunami tehlikesinin geçmiş olduğuna dair mesaj ile sonlandırılmıştır.

Artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edecektir. Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almaları ve riskli olduğu tespit edilen binalara girmemeleri önerilir."