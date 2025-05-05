KANDIRA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

KANDIRA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/324 Esas

Mahkememizde Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kocakaymaz Mahallesi 153 ada 822 parsel (eski 153/726) parsel parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Yolları tarafından davalılar Ayten Dangül, Fatih Adaş, Fatma Sevik, İlknur Erarslan, Mustafa İlaslan ve Nurten Kaya''a karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma kanunun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaşıtrma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacakdavalarda husumetin davacı Karayolları Genel Yolları 'a yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği,konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu İLAN olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02217174