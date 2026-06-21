Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir enerji yatırımı daha Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini tamamladı. Ankara merkezli Orange Diamond Enerji Üretim Ltd. Şti. tarafından Nasuhlar Mahallesi’nde kurulması planlanan rüzgâr enerji santrali (RES) projesi için hazırlanan nihai ÇED raporuna olumlu karar verildi.

Yaklaşık 304 milyon liralık yatırım bedeline sahip proje kapsamında altı rüzgâr türbininin kurulması ve yılda 93 milyon 600 bin kilovatsaat elektrik üretilmesi hedefleniyor. Projede ayrıca elektrik depolama tesisi de yer alıyor.

ALTI TÜRBİN VE DEPOLAMA TESİSİ PLANLANIYOR

ÇED dosyasına göre her biri 3,9 MWm gücünde olacak altı türbinin kurulacağı santral, bölgedeki yenilenebilir enerji yatırımlarından biri olacak. Proje kapsamında ayrıca 23,4 MWe/23,4 MWh kapasiteli elektrik depolama tesisi inşa edilmesi öngörülüyor.

Şirket, üretilen elektriğin depolanarak şebekeye aktarılmasını amaçlayan tesisle birlikte enerji üretim kapasitesini desteklemeyi planlıyor.

KARAR ASKIYA ÇIKTI

ÇED olumlu kararı, 25 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısının ardından hazırlandı. Nihai rapor yasal mevzuat kapsamında 10 gün süreyle halkın görüş ve itirazlarına açıldı.

Bu süre içerisinde herhangi bir itiraz yapılmaması durumunda şirketin proje sahasında inşaat ve uygulama çalışmalarına başlamasının önü açılacak.

KANDIRA ENERJİ PROJELERİNİN ODAĞINDA

Son yıllarda enerji, madencilik ve sanayi yatırımlarıyla gündeme gelen Kandıra, yeni projeler nedeniyle sık sık çevresel tartışmaların da merkezinde yer alıyor. RES projeleri fosil yakıtlara alternatif olarak öne çıkarken, türbinlerin kurulacağı alanların ekosistem, tarım arazileri, doğal yaşam ve kırsal yerleşimler üzerindeki etkileri ise kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Nasuhlar Mahallesi’nde planlanan proje için verilen ÇED olumlu kararının ardından gözler, askı sürecinde yapılabilecek olası itirazlara ve projenin uygulama aşamasına çevrildi.