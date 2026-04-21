Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine uzun süredir devam eden çalışmalar neticesinde, önceden belirlenen birçok adrese şafak vakti eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
RÜŞVET SORUŞTURMASI DERİNLEŞTİRİLDİ
Araman Orman İşletme Şefi Hüseyin Buğra Dege'nin, bölgede orman kesimi yapan bir müteahhitten işlemlerin halledilmesi karşılığında para aldığı iddiaları üzerine suçüstü yakalanarak tutuklanmasının ardından Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mevcut soruşturma dosyası derinleştirildi.
BİR AYLIK TAKİP
Şafak vakti yapılan operasyonlarda yolsuzluk, rüşvet ve kamu zararına neden olma suçlamalarıyla çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Kandıra Orman İşletme Şefliği binasında da detaylı aramalar yapıldığı ve yasal sürecin tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi.