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KANDIRA SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın:
T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/62 SATIŞ
 
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/62 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
 
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AVDAN Mahalle/Köy, 2 Mevkii, 132 Parsel,
Yüzölçümü : 978,59 m2
Kıymeti : 5.628.862,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 12:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 12:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2025 - 12:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 12:30

19/06/2025

#ilangovtr Basın no ILN02246361