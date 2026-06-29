KANDIRA SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

KANDIRA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/29 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KURTYERİ Mahalle/Köy, 149 Ada, 11 Parsel,

Taşınmaz kuş uçuşu mesafe olarak Kandıra merkeze 12 km , Kerpe Plajına 2,6 km , Aşağı Kurtyeri Camiine 2 kmve Cebeci Kefken Yolunun 100 metre batıda olup kadastral yola cephe olduğu ve belediye hizmetlerinden faydalandığıtespit edilmiştir. Taşımaz fiziki olarak girintili çıkıntılışeklinde ve % 2 eğimli bir yapısı olup üzerinde taş fırın ve muhtelif meyve ağaçları ( 1 armut , 1 elma , 2 incir ,1 ayva , 2 kara yemiş ) bulunduğu tespit edilmiştir.

Satışa konu taşınmazın ; tapuveimar bilgileri ( kısmen Kırsal Alan ( Yerleşik) Alanda , kısmen de Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kaldığı ), fiziki yapısı, konumu , yolunun olması ve piyasa koşulları göz önünde bulundurularakemsal taşınmazlar üzerinden yapılan piyasa araştırmasında m2 birim fiyatının4500 tl olduğu verayiç değerinin rapor tarihi itibari ile823,66m2 * 4500tl/m2 = 3.706.470,00 tl olduğu kanaatine varılmıştır. Taşınmaz üzerindeki taş fırınfiziki durumu itibari ile rayiç değeri 30.000tldir. Taşınmaz üzerindeki meyve ağaçları dosyada görevli ziraat mühendisi tarafından 3

5.000 tl olarak takdir edilmiştir.

Yüzölçümü : 823,66 m2 Kıymeti : 3.771.470,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 13:32 --

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 13:32 --

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 13:32

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KEFKEN Mahalle/Köy, 213 Ada, 227 Parsel, Kefken Mahallesi 213 ada 227 parsel sayılı taşınmaz, 3978,22 m2 yüzölçümlü,Tarlaolarak kayıtlıdır. Keşif günü itibariyle özellikleri; taşınmazın tarla tarımında kullanıldığı ve boş olduğu görülmüştür. Taşınmaz toprak bünyesi itibariyle killi-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, derin profilli, organik maddece yeterli düzeyde olup, yüzde 0- 6 eğimde,eğimsiz arazi sınıfındadır. Taşlılık, tuzluluk ve taban suyu problemi yoktur. Taşınmaz gerek toprak yapısı, gerek konumu itibariyle tarımsal amaçla kullanılabilir nitelikte olup,taşınmaz I.sınıf , Kuru , Marjinal Tarım arazisidir. Taşınmazın Kadastrol yola cephesi vardır Yerleşim birimlerine yakın konumdadır.

Yüzölçümü : 3.978,22 m2 Kıymeti : 5.183.103,49 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:50 ---

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:50 ---

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 14:50

17/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02498414