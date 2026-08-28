Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki sahillerde güvenlik endişesiyle denize girişler tamamen durdu. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan olumsuz hava ve deniz koşullarının belirleyici olduğu belirtildi.

Bu koşullar nedeniyle alınan karar, ilçedeki tüm sahilleri kapsıyor. Buna göre vatandaşlar hem bugün hem de yarın denize giremeyecek.

YASAĞIN SÜRESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Kaymakamlık, özellikle elverişsiz hava ve deniz koşullarının oluşturabileceği tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Yasağa uyulması istenen açıklamada, deniz yasağının hava ve deniz koşullarının normale dönmesinin ardından sona ereceği ifade edildi.