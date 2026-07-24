Rusya'nın Moskova bölgesinde 23 Temmuz tarihinde, Rusya'nın F-35'lere karşılığı olan Su-57 savaş uçağının düşmesi tartışmalara yol açtı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Haziran ayında "dünyanın en iyisi" olarak nitelendirdiği Su-57 uçaklarından Rusya'da sadece 40 ila 50 tane mevcut. Bir tanesinin üretimi ise 40 milyon doları aşıyor.
Bu nadir olduğu kadar pahaı uçağın kaybına ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı resmi olarak "teknik arıza" açıklamasında bulunurken, Rus haber kanalları uçağın dost ateşi sonucu düştüğünü bildirdi.
Rusya-Ukrayna savaşını yakından takip eden analist grubu tarafından yapılan açıklamaya göre ise uçağın kaybı, Ukrayna özel servislerinin yürüttüğü kombine bir siber saldırı operasyonunun sonucunda gerçekleşti.
HAVA SAVUNMA MANİPÜLE EDİLMİŞ
Grup; koordineli bilişsel ve siber eylemlerin "BARS-Moskova" hava savunma mürettebatının operasyonlarını etkilediğini ve savunma sistemini Rusya'nın kendi uçağına karşı yönlendirdiğini ileri sürdü.
Uzmanlar, daha önce 17 Temmuz'da, uzun menzilli Ukrayna insansız hava araçlarına karşı koymaya hazırlanan BARS-Moskova mürettebatının eğitim yayınlarını da içeren verileri ele geçirip analiz ettiğini duyurmuştu.
Buna göre ele geçirilen eğitim kayıtlarını kullanan Ukrayna siber güçleri, hava savunma ekibini manipüle ederek yanlış bilgileri savunma sisteminin hedefleme programına sızdırdı. Bu bil
Bu manipülasyonaa kanan BARS ekibi, Rus Su-57 uçağını bir Ukrayna uçağı olarak tanımladı. Savunma sistemleri, Su-57'i hedef alarak uçağı etkisiz hale getirdi.
RUSYA'NIN İLK SU-57 KAYBI DEĞİL
Ukrayna istihbarat raporlarına göre, Kh-59 ve Kh-69 füzelerini fırlatabilen bu çok amaçlı Rus uçakları, daha önce de hedef alındı.
Ukrayna güçleri, Rusya'nın geniş çaplı işgali sırasında ilk Su-57'yi Haziran 2024'te Astrahan bölgesindeki Ahtubinsk havaalanında vurmuştu.
Mayıs 2026'da ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmayı, Çelyabinsk bölgesindeki Şagol havaalanında düzenlenen drone saldırısında iki Su-57 uçağının daha hasar gördüğünü bildirmişti.
Diğer yandan, Temmuz 2026'da Ukrayna'ya ait bir F-16 savaş uçağı, bir Rus savaş uçağını düşürerek ilk hava-hava zaferini elde etti.