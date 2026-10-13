Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahalle Sancak Sokak'ta bulunan bir ikamette dün gece saat 22.00 sıralarında bebek sahibi aileyi yasa boğan feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evdeki kanepe üzerinde duran 2 aylık Poyraz K. dengesini kaybederek yere düştü.

KAFATASINDA KIRIK VE BEYİN KANAMASI TESPİT EDİLDİ

Bebeğinin kanlar içinde kaldığını fark eden anne Deniz K., büyük bir panik ve çaresizlikle durumu vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese hızla sevk edilen acil sağlık personeli, minik Poyraz'a evde gerçekleştirdikleri ilk müdahalenin ardından bebeği ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne nakletti.

Burada yapılan detaylı röntgen ve tıbbi tetkiklerde, henüz 2 aylık olan bebeğin kafatası kemiğinde kırık oluştuğu ve beyin kanaması geçirdiği saptandı.

DURUMU KRİTİK, BURSA'YA SEVK EDİLDİ

İnegöl'deki müdahalenin ardından durumu ciddiyetini koruyan Poyraz bebek, ileri tedavi için tam teşekküllü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Emniyet güçleri, olayın oluş şekli ve ihmal iddialarına ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.