KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/167 Esas

DAVALILAR : 1- ALİ KARABULUT Ören Mah.İskele Cad. Uyduköy Sitesi No:128/34 Milas/Muğla Milas/ MUĞLA

2- DEVRİM KARABULUT Nurtepe Mah. Çeşme Sk. No:8/4 Kağıthane/ İSTANBUL

3- İSMAİL KARABULUT Nurtepe Mah.Çeşme Sk. No:8/4Kağıthane/ İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Sivas İli, Kangal İlçesi, Hamal Köyü, 101 Ada, 1288 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespit edilmesine, Taşınmazın Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline, Kararın Tapu Müdürlüğüne bildirilmesine,Tapu kaydında takyidat bulunması halinde bedele yansıtılmasına,Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Bilirkişi Heyeti Tarafından Yapılan Değerlendirme: Kurulumuz dava konusu taşınmazın kamulaştırma değer ve bedelini tespit ederken 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince taşınmazı yerinde görüp incelemiş taşınmaz zeminini tarım arazisi kabul ederek ve yasanın emrettiği şekilde yıllık getirebileceği net gelirine göre çıplak tarım arazisi olarak değerini tespit etmiştir.

Ayrıca kurulumuz taşınmaza bedel tespit ederken, taşınmazın cins ve nevi ile olduğu gibi kullanım durumu, toprak yapısı ve topoğrafik özelliği, köy ile çevre yerleşim ve ulaşım merkezlerine olan uzaklık ve yakınlık durumu köyde ve çevrede mevcut (yol, su, elektrik ) gibi altyapı hizmetleriyle yine bölgeye getirilmiş olan okul, postane, sağlık hizmeti gibi tüm Sosyal imkânlardan yararlanabilme olanakları, köy ve çevresinin diğer ilçe, il ve bölgesel pazarlara ulaşım durumunu inceleyerek taşınmazın değerini Kurulumuz dava konusu taşınmazın yapısal özelliklerini açıklamış olup bu nedenle münavebeye giren ürünlerin veriminde yöre ortalamasında verim alınabileceği kanaatine varmıştır. Kurulumuz İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü 2022 Maliyet föyünde bulunan verileri baz alarak hesaplamalarını yapmıştır.

Durusma Günü: 12/09/2025 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02230841