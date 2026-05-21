KANGAL İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. KANGAL İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/3 Esas

DAVACI : 1- BAKİ KARADUMAN (T.C.:27704434146)

Tarafınızca açılan İhalenin Feshi (İcra İflas Kanunundan Kaynaklı (İİK M.134)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize Ara karar tebliğe çıkartılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ara kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacının adli yardımdan faydalanmasını gerektirir dosyaya yeterli belge sunulmadığından ve mahkememizde bu yolda kanaat oluşmadığından davacının adli yardım talebinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM:

1. Davacının adli yardım talebinin REDDİNE,

2. Davacıya İİK. nın 7343 sayılı kanunun 27. maddesi ile değişik 134/3 Maddesi uyarınca ihale bedelinin %5i oranında hesaplanan 40.000,00TL teminatı mahkeme veznesine yatırması için adli yardım talebinin reddi kararının kesinleşmesinden itibaren 2 haftalık kesin süre verilmesine, aksi takdirde davanın dava şartı noksanlığından usulden reddedileceğinin ihtarına,(davacıya iş bu tensip zaptının tebliği ile ihtaratın yapılmış sayılmasına)

3. Davacıya İKK.nın 7343 sayılı kanunun27. maddesi ile değişik 134/3 Maddesi uyarınca 27.324,00TL nispi harcı mahkeme veznesine yatırması için adli yardım talebinin reddi kararının kesinleşmesinden itibaren 2 haftalık kesin süre verilmesine, aksi takdirde davanın dava şartı noksanlığından usulden reddedileceğinin ihtarına,(davacıya iş bu tensip zaptının tebliği ile ihtaratın yapılmış sayılmasına)

4. İcra başvurma harcını(335,20 TL) yatırmanız için adli yardım talebinin reddi kararının kesinleşmesinden itibaren 2 haftalık kesin süre verilmesine, aksi takdirde 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca dosyanın işlemden kaldırılacağının ihtaratına. (davacıya iş bu tensip zaptının tebliği ile ihtaratın yapılmış sayılmasına)

5. Kararın davacıya tebliğine,

Dair, evrak üzerinde yapılan inceleme sonucunda verilen karara karşı, 6100 sayılı HMK'nın 337/2 maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Mahkememize dilekçe vermek suretiyle Gürün İcra Hukuk Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ara karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18/05/2026

