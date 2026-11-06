Sivas'ın Kangal ilçesinde 1989'den bu yana faaliyet gösteren Kangal Termik Santrali'nde elektrik üretimi durduruldu.

Konya Şeker tarafından işletilen santralde kömür tedarikinin kesilmesi ve teknik arızalar nedeniyle üretimin sürdürülemediği bildirildi.

Santral yönetimi, duruma ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gönderdiği yazıyla duyurdu.

KÖMÜR TEDARİKİ DURDU, ÜRETİM KESİLDİ

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz termik santraline ait ruhsatlı kömür sahalarımızdan 2019 yılından beri kömür üretimini (dekapajını) gerçekleştiren Köseoğlu Madencilik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. birikmiş alacağını gerekçe göstererek 30.10.2026 tarihinden itibaren kömür üretimini ve sevkiyatını durdurmuştur. Termik santralimizin başka bir kömür kaynağı da bulunmamaktadır.

Ayrıca santralde yaşanan teknik arızalar nedeniyle giderilmesi yönündeki tüm çabalara rağmen yaşanan üretim kayıpları neticesinde santralin gelirlerinde ciddi bir düşüş gerçekleşmiş ve santral ekonomik olarak ticari faaliyetini sürdüremez hale gelmiştir.

Tüm bu yaşanan olumsuzlukların doğal sonucu olarak faaliyetin durdurulması kaçınılmaz hale gelmiştir."

950 İŞÇİ İZNE ÇIKARILACAK

Üretimin durdurulmasının ardından yönetim kurulu kararına göre, santral yeniden faaliyete başlayana kadar teknik, idari ve mali işleri yürütecek asgari personel dışında kalan çalışanlar izne çıkarılacak.

Açıklamanın devamı şöyle:

"Yıllık ücretli izni olan çalışanların mevcut izninin kullandırılıp akabinde ücretsiz izne çıkarılmasına, yıllık ücretli izni olmayan çalışanların ücretsiz izne çıkarılmasına, konuya ilişkin işlemler ile faaliyetin durdurulmasına ilişkin diğer tüm iş ve işlemleri yapmak üzere santral direktörlüğünün yetkili kılınmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir."

Sivas'ın yerel gazetelerinde taşeron çalışanlarla birlikte yaklaşık 950-1000 kişinin istihdam edildiği santralde, çalışanların izne gönderilmesine yönelik işlemlerin başlatıldığı öne sürüldü.