Batman'ın Gercüş ilçesinde bağ bozumu mevsiminin gelmesiyle birlikte geleneksel kışlık hazırlıklar yeniden hız kazandı. Gökçepınar köyünde sabahın ilk ışıklarıyla bağların yolunu tutan üreticiler, asırlık yöntemleri yaşatarak doğal kuru üzüm üretimine devam ediyor.

GÜNEŞİN ALTINDA GÜNLERCE BEKLETİLİYOR

Bağlardan büyük bir titizlikle toplanan üzüm salkımları, öncelikle yapraklarından ve zedelenmiş tanelerinden arındırılıyor. Kuruma sürecini hızlandırmak ve lezzet kalitesini korumak adına özel hazırlanan karışıma batırılan üzümler, ardından bezlerin üzerine serilerek doğrudan güneşin altına bırakılıyor. Yaklaşık 10 gün boyunca kurumaya terk edilen ürünler, ideal kıvama ulaştıktan sonra tekrar ayıklanıp paketleniyor. Elde edilen doğal lezzetin bir kısmı kışlık tüketim için kilerlere kaldırılırken, kalan bölümü pazarlanarak aile bütçesine katkı sağlanıyor.

GELENEKSEL YÖNTEMLER UNUTULUYOR

Köyde asırlık gelenekleri sürdüren Deham Demirtaş, geçmişte insanların ihtiyaçlarının büyük bölümünü kendi ürettikleri ürünlerle karşıladığını belirterek, "Eski zamanlarda insanlar kendi emekleriyle, topraktan ve ağaçlardan elde ettikleriyle yaşarlardı. Köyümüzde üzüm, soğan, domates, erik... Yani insanların kendi ihtiyaçlarını karşılayacağı her şey vardı. Yıl boyunca kendi ürettikleriyle geçinirlerdi. O zamanlar kimse gidip pazardan bir şey satın almazdı” diye konuştu.

“İNSANLAR TOZLU VE İLAÇLI ŞEYLERİ TÜKETİYOR”

Her şey akılla, emekle yapılır ve kurutulurdu diyen Demirtaş, “Kurutulan gıdalar kışın suyla haşlanıp yenirdi. Suyu süzülüp temizlenir, tencerelerde pişirilirdi. Eski yiyecekler daha sağlıklıydı, örneğin kuru üzüm. Şimdi ise insanlar rahatlığa alıştı. Pazardan gidip hazır alıyorlar, tozlu ve ilaçlı şeyleri tüketiyorlar. Eski usul kurutulmuş yiyeceklerin yerini hazır ürünler aldı. İnsanlar rahatına baktığı için artık bu işlerle uğraşmak istemiyorlar. Oysa bizim zamanımızda her şey doğal ve emekle yapılırdı. Bizim buralarda önceden kuru üzüm çok değerliydi. Zeytinyağı ve kül kaynatımında yapılırdı ama en kıymetlisi kuru üzümdü. Kuru üzüm çok faydalıdır; kanı temizler, vücuda kuvvet verir, insanı dinç tutar ve kan yapıcı özelliğiyle kanı fazlalaştırır. Saymakla bitmeyecek bir sürü faydası vardır” dedi.