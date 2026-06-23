Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir aydır siyaset gündemini sarsan tartışmaların ardından 19 Haziran'da ilk kez Sözcü TV ekranlarına konuk oldu.



Gazetecilerin dobra sorularına yanıt veren Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıllarda kamuoyunda gündem olan ve Meclis'te bir siyah poşet içinde 250 bin dolar bulunduğuna yönelik iddiayı yeniden gündeme taşıdı. Kılıçdaroğlu, isim vermeden söz konusu iddiaların hedefinde olan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı eleştirirken, bu iddialara ilişkin tutanaklar bulunduğunu ve Ağbaba tarafından hukuki bir girişimde bulunulmamasının 'iddiaların kabulü' olarak değerlendirilebileceğini öne sürdü.





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Sözcü TV programcısı Barış Terkoğlu'nun Onlar TV'de sunduğu programa konuk olan Ağbaba, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına adeta ateş püskürdü.



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere o dönem konuya ilişkin birçok yetkilinin söz konusu iddiaları soruşturduğunu ve söylentilerin tamamen yalan çıktığını hatırlatan Ağbaba, "Bu para kanıtlansın, Malatya Meydanı’nda kafama sıkar, intihar ederim" dedi.





Ağbaba, konu hakkında bizzat kendisi tarafından Meclis'e dilekçe verildiğini söyleyerek, "Meclis’e dilekçe verdim. Meclis muhakkik tayin etti, soruşturma açtı, hiçbir şey bulunamadı. Şamil Tayyar bile bir şey çıkmadığını yazdı, butlancılar devam ediyor" şeklinde konuştu.