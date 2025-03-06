James Harrison, 14 yaşındayken geçirdiği bir akciğer ameliyatı sonrası hayatını kurtaran kan bağışı sayesinde bağış yapmaya karar verdi. 18 yaşına geldiğinde ise düzenli kan bağışçısı oldu. O dönem, Avustralya'da her yıl binlerce bebek rhesus hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyordu. Ancak bilim insanları, Harrison’ın kanında bulunan özel bir antikorun, bu hastalığı önleyebildiğini keşfetti.

1960’lı yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda, Harrison’ın kanından elde edilen plazma, Anti-D iğnesinin geliştirilmesini sağladı. Bu iğne, rhesus negatif kan grubuna sahip kadınların, rhesus pozitif bebeklere karşı bağışıklık geliştirmesini engelleyerek bebeklerin sağlıklı doğmasını sağladı.

Avustralya Kızıl Haç Kan Hizmetleri'nden Jemma Falkenmire, 2015 yılında yaptığı açıklamada "Avustralya, bu antikoru taşıyan ilk bağışçıyı keşfeden ülkelerden biri oldu ve bu büyük bir devrimdi" dedi.

Harrison’ın kanı, Avustralya’da üretilen her Anti-D iğnesinde kullanıldı. Ülkedeki kadınların %17’si rhesus hastalığı riski taşıdığı için, bu bağışlar milyonlarca hayat kurtardı.

Bilim insanları, Harrison’ın kanında neden bu antikorun bulunduğunu kesin olarak bilmiyor. Ancak uzmanlar, bunun çocukken geçirdiği ameliyat sırasında aldığı kan nakilleriyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

Bugüne kadar Harrison gibi sadece 50 kişinin daha aynı antikoru taşıdığı tespit edildi. Şimdi, bilim insanları Harrison’ın yerini alabilecek yeni bağışçılar bulmayı hedefliyor.