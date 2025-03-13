Bu yıl iki tam Ay tutulması gerçekleşmesi beklenirken, her biri farklı zaman dilimlerinde ve dünyanın farklı bölgelerinden izlenebilecek. Peki, bu etkileyici Kanlı ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?

Ay, Dünya’nın gölgesine tamamen girerek atmosferdeki ışık kırılması nedeniyle kızıl bir renge bürünecek. Gökyüzünde yaşanacak bu kırmızı şölen, yılın en büyüleyici anlarından biri olmaya aday.

KANLI AY TUTULMASI SAAT KAÇTA OLACAK, NE ZAMAN?

13-14 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek tam Ay tutulması, gökyüzü meraklıları için unutulmaz bir gece vadediyor.

TÜRKİYE'DEN KANLI AY TUTULMASI GÖRÜLECEK Mİ?

Kuzey ve Güney Amerika’daki gözlemciler, tutulmanın en net ve etkileyici anlarına şahit olurken, Batı Avrupa’nın bazı bölgeleri ise ay batmadan önce totalite evresini kısmen izleyebilecek. Ne yazık ki, bu görsel şölen Türkiye’den doğrudan gözlemlenemeyecek.

NEDEN KANLI AY DENİLİYOR?

"Kanlı Ay Tutulması" adı, Ay'ın tutulma sırasında aldığı kırmızımsı tonlardan gelir. Bu durum, Ay tutulması esnasında Dünya’nın gölgesine giren Ay’ın yüzeyine yalnızca Dünya atmosferinden kırılan kırmızı ışıkların ulaşmasıyla oluşur.

Atmosfer, mavi ışığı dağıtırken kırmızı ışığı daha fazla geçirir ve bu da Ay’ın kızıl bir renge bürünmesine neden olur. Bu etkileyici görsel olay, ismini işte bu kırmızı görüntüsünden alır.