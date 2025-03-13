2025’in ilk tam Ay tutulması, 13 Mart'ı 14 Mart’a bağlayan gece TSİ 02:59’da (GMT 06:59) dolunay ile birlikte gökyüzünde sahne alacak. Bu kozmik olay, astronomi tutkunları için büyüleyici bir deneyim sunmaya hazırlanırken burçları da etkileyecek.

Koç burcu

Gökyüzü hareketleri, Koç burçlarına yoğun ve hareketli bir dönemin habercisi. Birden fazla işi aynı anda yürütmek, önemli bir projeyi tamamlamak ya da yeni sorumlulukların altına girmek için hazırlanmalısınız. Kariyerinizde bir değişiklik yapmayı düşünüyorsanız, bunun tam zamanı olabilir. Uzun zamandır beklediğiniz fırsat kapınızda. İş arayışında olanlar içinse harekete geçme zamanı! Özgeçmişinizi güncelleyip kendinizi göstermek için cesur adımlar atmalısınız.

Boğa burcu

Mart ayında gerçekleşecek Ay tutulması, Boğa burçları için romantizmin ön planda olduğu bir dönem vadediyor. Evren, Boğa burçlarını duygularını açmaya ve romantizmi kucaklamaya davet ediyor. Bekar olanlar için hayatın keyfini çıkarmak ve yeni fırsatlar değerlendirmek öne çıkarken, ilişkisi olanlar için aşkın geleceği veya aile kurma planları üzerine yoğunlaşmak için ideal bir zaman dilimi. Bu kozmik enerji, Boğa burçlarını hayallerine odaklanmaya teşvik edecek.

İkizler burcu

Bu dolunay tutulması, İkizler burçlarının aile bağlarına, geçmişine ve köklerine ışık tutacak. Kişisel ya da evle ilgili konular bu dönemde ön planda olabilir; belki taşınma planları, yaşam alanında yenilikler ya da aile dinamiklerinde değişim gündeme gelebilir. Karşınıza çıkan her durumun, sizi daha huzurlu ve güvenli bir geleceğe hazırlamak için bir fırsat olduğunu unutmayın.

Yengeç burcu

Yaratıcı ve entelektüel bir enerjinin etkisi altında olan Yengeç burçları, düşüncelerini özgürce ifade etme cesaretini bulacak. Bu, ister yazıyla, ister topluluk önünde konuşarak, ister dijital platformlarda olsun, vizyonlarını dünyayla paylaşmak için ideal bir dönem. Eğer üzerinde çalıştığınız önemli bir sözleşme ya da teklif varsa, bunu tamamlamak için doğru zamanın tam da şu an olduğunu unutmayın.

Aslan burcu

Bu dolunay tutulması, Aslan burçlarının gelir kaynaklarına odaklanarak finansal hedeflerini yeniden değerlendirmeleri için güçlü bir zemin hazırlıyor. Yakın zamanda bir zam, yeni bir iş teklifi ya da ek bir gelir kapısı gündeme gelebilir. Eğer mevcut bir gelir kaynağı sonlanırsa, endişelenmenize gerek yok—bu durum, daha iyi fırsatlar için yer açıyor olabilir.

Başak burcu

Bu dönem, evrenin seni merkeze koyduğu, parlaman için ön plana çıkardığı bir zaman dilimi. Kişisel bir projeyi tamamlamak ya da önemli bir dönüm noktasını geride bırakmak üzere olabilirsin. Şimdi, güçlü durma ve kendi gücünü sahiplenme zamanı! Hayatının her alanında hak ettiklerini talep et ve kontrolü eline al—artık kararları sen veriyorsun.

Terazi burcu

Bu dolunay tutulması, Terazi burçlarını yavaşlamaya, dinlenmeye ve derin düşüncelere dalmaya davet ediyor. Eğer kendinizi bunalmış hissediyorsanız, bu, enerjinizi yenilemek ve içsel dengelerinizi tekrar bulmak için bir fırsat. Rüyalarınıza özellikle dikkat edin; çünkü onlar, gelecekteki adımlarınıza dair önemli ipuçları taşıyor olabilir.

Akrep burcu

Bu tutulma, Akrep burçlarına sosyal hayatlarında canlanma ve yenilikler getirecek. Arkadaş çevrenizle bağlarınızı güçlendirmek, etkinliklere katılmak ve yeni kişilerle tanışarak ağınızı genişletmek için harika fırsatlar önünüzde. Üstelik çevrenizdeki biri, büyük bir hedefinize ulaşmanızda size destek olabilir. Kendinizi ifade etmekten ve bu fırsatları değerlendirmekten çekinmeyin—kozmos sizin yanınızda!

Yay burcu

Dolunay tutulması, Yay burçlarının kariyer yolculuklarına parlak bir ışık tutuyor. Bu dönem, terfi almak, yeni bir iş teklifiyle karşılaşmak ya da uzun zamandır hak ettiğiniz bir takdirle ödüllendirilmek için ideal bir zemin sunuyor. Bulunduğunuz noktayı ve gelecekte ulaşmak istediğiniz hedefleri yeniden değerlendirmek için güçlü bir an. Şimdi, hırslarınızı daha yüksek zirvelere taşımak için harekete geçme zamanı!

Kova burcu

Bu dolunay tutulması, Kova burçlarını iş ve aşk hayatındaki en yakın ilişkilerini derinlemesine değerlendirmeye çağırıyor. İlişkilerinizde birlikte mi büyüyorsunuz yoksa mesafeler mi oluşuyor? Bu süreç, duygusal bağlarınızı güçlendirme ya da yeniden şekillendirme fırsatı sunabilir. Ayrıca, ortaklıklarla bağlantılı finansal meseleler gündeme gelebilir. Paylaşılan kaynaklar veya yatırımlarda meydana gelebilecek değişimlere hazırlıklı olun ve bu süreci yönetmek için kararlılığınızı ortaya koyun.

Oğlak burcu

Bu dolunay tutulması, Oğlak burçlarını konfor alanlarından çıkmaya ve ufuklarını genişletmeye davet ediyor. Seyahate atılmak, eğitimle yeni bilgiler keşfetmek ya da maneviyatın derin sularına dalmak için bu güçlü enerjiyi değerlendirebilirsiniz. Eğer bir medya ya da akademik proje üzerinde çalışıyorsanız, bu dönemde önemli bir ilerleme veya dönüm noktası ile karşılaşmanız olası.

Balık burcu

Bu ay tutulması, Balık burçlarının ilişkilerinde dönüm noktalarına işaret ediyor. Daha derin bir bağlılık kurulabileceği gibi, bazı durumlarda kapanış fırsatları da gündeme gelebilir. Eğer duygusal bağlarınız güçlü ise, birlikte yaşama kararı almak, nişanlanmak veya hayatı birlikte inşa etmek adına büyük bir adım atabilirsiniz. Ancak ilişkilerde yolunda gitmeyen durumlar varsa, geleceğe dair samimi ve yapıcı bir konuşma yapmanın tam zamanı.