‘Yeliz’ lakabıyla bilinen eski AKP’li vekil Ahmet Hamdi Çamlı, yaptığı paylaşımda Cumhuriyet’in ilanını ‘darbe’ olarak niteledi. Çamlı’nın Cumhuriyet’i hedef alan skandal paylaşımı büyük tepki çekti. Çamlı'nın paylaşımını sponsorlu içerik olarak Instagram2da paylaştığı görüldü.

Skandal paylaşımın üzerinden saatler geçti ancak Çamlı'nın Cumhuriyet'i hedef alan paylaşımı hakkında herhangi bir inceleme, soruşturma yapılmadı.

SARAY'DAN ÜSTÜ KAPALI TEPKİ

Skandal sözlere tepkiler sürerken Saray'dan üstü kapalı bir açıklama geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, X üzerinden yaptığı paylaşımda Çamlı'nın ifadelerini eleştirdi ancak isim vermedi.

Çelik yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Çelik'in isim vermeden yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

Meclis’te görüşmeler esnasında yaptığı canlı yayında kullandığı rumuz olan ‘Yeliz’ ismiyle tanınan eski AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı Cumhuriyet’i hedef alan bir paylaşım yapmıştı. Çamlı, Türkiye’nin kuruluş yılı olan 1923 için “darbe” nitelemesi yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

“Kadim bir geçmişe sahip Aziz Millet ve Büyük Devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, Yeni, Terörsüz ve Büyük Devlet yolunda ilerleyemez..! Bir düdük çalıp, yeni, onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır..!”