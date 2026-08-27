Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay, Bostancık Mahallesi yakınlarında iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu yaşandı. SİLAHLAR ÇEKİLDİ Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ile ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, kimliği belirlenemeyen 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Yasin Ö, Hüseyin Ö, Murat Ö, Mustafa Ö, Mehmet Ö. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yasin Ö, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer 5 yaralının tedavisi sürerken olay yerinde hayatını kaybeden kişinin cenazesi kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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