Meksika'da kartellerin yoğunlukta olduğu Salamanca eyaletinde pazar günü bir futbol sahasına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda en az 11 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

Belediye Başkanı Cesar Prieto tarafından yapılan açıklamaya göre saldırganlar bir futbol maçının bitiminde sahaya gelerek kalabalığın üzerine ateş açtı.

Olay yerinde 10 kişi can verirken hastaneye kaldırılan bir kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİR KADIN VE ÇOCUK ÖLDÜ

Yaralılar arasında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Prieto kentin büyük bir suç dalgasının etkisi altında olduğunu vurguladı.

Prieto ayrıca bu şiddeti kontrol altına alabilmek adına Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'dan acil yardım talebinde bulundu.

Eyalet savcılığı ise bölgedeki güvenliği artırmak için federal yetkililerle koordineli bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

KANLI KARTEL HESAPLAŞMASI

Yerel basına göre saldırı, dün yaşanan benzeri bir katliamın ardından geldi. O katliamda da 10 kişi yaşamını yitirdi.

Bölgedeki Santa Rosa de Lima yerel çetesi ile Meksika'daki en güçlü kartallerden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli arasındaki çatışmaların, kanlı baskının sebebi olduğu belirtiliyor.

Belediye Başkanı yaşanan bu kanlı saldırı hakkında yaptığı değerlendirmede suç gruplarının "yetkilileri boyunduruk altına almaya çalıştığını ancak bunu asla başaramayacaklarını" ifade etti.