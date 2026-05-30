Olay, Yeni Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre; park halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, sürücü Ercan Zengin'in (31) hayatını kaybettiğini belirledi. Zengin'in yanındaki Nurgül Aslan (25) ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KADININ HAMİLE OLDUĞU BELİRTİLDİ

Saldırıda Ercan Zengin'in (31) ardından, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurgül Aslan (25) da hayatını kaybetti. Cansız bedeni otopsi için morga götürülen Aslan'ın, 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.