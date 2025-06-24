AKP Bartın İlçe Başkanı Muhammet Kızılayoğlu, önceki gece tartıştığı komşusuna silahla ateş ederek ağır yaraladı. Olay önceki gece Bartın'da yaşandı. Yerel gazetelerde yer alan habere göre Kızılayoğlu ile komşusu İ.Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Bunun üzerine elinde beyzbol sopası olan İ.Ö.'ye ateş ederek ağır yaralanmasına neden oldu.

Vücuduna isabet eden mermiler sonucu yere yığılan İ.Ö, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Hastanede tedavi gören İ.Ö.'nün durumunun ağır olduğu ifade edilirken Kızılayoğlu'nun ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kaldırıldığı belirtildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise İ.Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirtiyor.