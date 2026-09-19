Türk sineması ve televizyon dünyasının usta ismi Hülya Avşar, tiyatroseverleri heyecanlandıran dev bir projeyle sahnelere geri dönmeye hazırlanıyor. Unutulmaz eser "Kanlı Nigar", görkemli bir müzikal uyarlamasıyla yeniden izleyiciyle buluşacak.

KANLI NİGAR KARAKTERİNİ HÜLYA AVŞAR OYNAYACAK

ODD Entertainment çatısı altında, Onur Can Taş yapımcılığında hayata geçirilecek olan "Kanlı Nigar Müzikali" projesinde başrolü Hülya Avşar üstlenecek. Avşar, Türk tiyatrosunun en ikonik figürlerinden biri olan; güçlü, çekici, asi ve boyun eğmeyen "Nigar" karakterine hayat verecek.

KADRO KADEMELİ OLARAK AÇIKLANACAK

Uzun süredir sahne projelerinden uzak kalan usta sanatçının bu kararı magazin ve sanat dünyasında geniş yankı uyandırdı. Dev yapımın iddialı oyuncu kadrosu ve mutfağındaki ekibin önümüzdeki günlerde aşamalı olarak kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi. Müzikalin prömiyer tarihi ve turne takvimi ise şimdiden merak konusu oldu.