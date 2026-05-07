Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Şehri Met Sitesi yolu üzerinde S.Ç., otomobilden indiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.
Açılan ateş sonucu yaralanan S.Ç. yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
S.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.