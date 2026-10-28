İstanbul’da yaşlı ve yalnız yaşayan varlıklı kişileri hedef alarak cinayet işleyen, tehdit ve şantajla gayrimenkullerini ele geçiren kanlı tapu çetesinin lideri Çetin A. yakalandı.

2013 yılında tahliye edilen ve 2021’de müebbet hapis ile 10 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü, Şişli’de saklandığı adreste gözaltına alındı.

ŞİŞLİ’DEKİ ADRESTE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 2000’li yıllarda Türkiye gündemine damga vuran kanlı tapu çetesinin lideri Çetin A.’nın izine ulaştı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, 2013 yılında tahliye edilen ve 2021’de sonuçlanan yargılama kapsamında müebbet hapis ile 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Çetin A.’nın Şişli’de kayıt dışı yaşadığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese dün düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı.

YAŞLI VE YALNIZ KİŞİLERİ HEDEF ALDILAR

Habertürk'te yer alan habere göre,Çetin A.’nın liderliğindeki suç örgütü, 2000’li yılların ortalarında İstanbul’da yaşayan yaşlı ve yalnız varlıklı kişileri hedef aldı.

Tehdit, şantaj ve kaçırma yöntemlerini kullanan çete üyeleri, sahte belgelerle mağdurların gayrimenkullerini ele geçirdi.

Çetenin karıştığı olaylardan biri de Sadullah Paşa’nın gelini Vanda Jeanne Ivorne Ayaşlıesen’in ölümü oldu.

TARİHİ YALIYI ELE GEÇİRMEK İÇİN KAÇIRDILAR

Tarihi yalının satışa çıkarıldığını öğrenen Çetin A., kendisini iş insanı olarak tanıtarak yaşlı kadının evlatlığı İbrahim Ayaşlıesen’in güvenini kazandı.

22 Nisan 2007’de Şişli’deki bir ofise davet edilen İbrahim Ayaşlıesen’in çayına ilaç katılarak bayıltıldığı ve kaçırıldığı belirtildi.

Önce Adana’ya, ardından Mersin’e götürülen Ayaşlıesen, yaklaşık sekiz ay boyunca rehin tutuldu.

YAŞLI KADINI AÇ VE SUSUZ BIRAKTILAR

İbrahim Ayaşlıesen’in rehin tutulduğu dönemde Vanda Ayaşlıesen’e ait tarihi yalı, sahte vekâletnameyle Çetin A.’ya devredildi ve daha sonra başka bir kişiye satıldı.

Yaşlı kadının banka kasalarındaki değerli eşyalarının, ziynetlerinin ve araçlarının da yağmalandığı belirtildi.

Vanda Ayaşlıesen’in aç ve susuz bırakılarak ölüme terk edildiği, ölümünün ise ilk aşamada doğal ölüm olarak değerlendirildiği aktarıldı.

TUVALETE BIRAKTIĞI NOT HAYATINI KURTARDI

Mersin’de rehin tutulan İbrahim Ayaşlıesen, götürüldüğü bir benzin istasyonunun tuvaletine kaçırıldığı adresi yazan bir not bıraktı.

Notun bulunması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla Ayaşlıesen’i kurtardı.

İstanbul’a döndüğünde annesinin öldüğünü, tarihi yalının satıldığını ve yaklaşık 10 milyon dolar değerinde olduğunu belirttiği mücevherlerin kaybolduğunu öğrenen Ayaşlıesen, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MEZARI AÇILDI, ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Şikâyet üzerine mahkeme kararıyla Vanda Ayaşlıesen’in mezarı açıldı. Yapılan otopside yaşlı kadının ölümünün bakımsızlık ve yetersiz beslenmeyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, sahte tapu işlemlerini ve şüpheliler arasındaki bağlantıları inceleyerek suç örgütüne ulaştı.

İKİ KARDEŞİ DE HEDEF ALDILAR

Çetenin hedef aldığı kişiler arasında Yeşilköy’de iki villası bulunan Şemsiddin Geçkil ile kız kardeşi Fikriye Geçkil de yer aldı.

2007 yılında kaçırılan Şemsiddin Geçkil’e zorla senet imzalatıldığı ve villalarına haciz konulduğu belirtildi. İki kardeşten haber alınamaması üzerine polise kayıp başvurusu yapıldı.

Soruşturma kapsamında, ağır yaralı ve bakımsız halde Gebze Devlet Hastanesi önüne bırakılan Fikriye Geçkil’in 23 Nisan 2008’de hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şemsiddin Geçkil’in cesedi ise Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir benzin istasyonunun yağ boşaltma kanalında toprağa gömülü halde bulundu. Cesedin koli bandıyla sarılarak çuvala konulduğu belirlendi.

55 KİŞİLİK ÇETEYE OPERASYON DÜZENLENDİ

Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 12 Haziran 2008’de suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Çetin A., eşi N.A., emlakçı F.G., şoför A.S. ve bazı tapu müdürlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Çetin A. ile birlikte toplam 33 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 YIL SONRA YENİDEN CEZAEVİNE GİDECEK

2008’de düzenlenen operasyonla çökertilen kanlı tapu çetesinin lideri Çetin A., tahliye edilmesinden 13 yıl sonra yeniden yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin Şişli’deki operasyonuyla yakalanan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.