Burdur Gölü'ne kanoyla açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan iki kişi için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

ARKADAŞLARINI TELEFONLA ARADILAR

Edinilen bilgilere göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi, kanoyla göle açıldıktan sonra arkadaşlarını telefonla arayarak Karakent köyü kıyısından çıkış yapacaklarını söyledi. Ancak bir süre sonra kendilerinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

DRON DESTEKLİ ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp iki kişiyi bulmak için gölde botlarla, karada ekiplerle ve havadan termal dron desteğiyle arama çalışmalarını sürdürüyor.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

'SAĞ OLARAK BULUNDULAR'

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Burdur Gölü’nde kaybolan vatandaşlarımız, ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Karakent mevkiinde sağ olarak bulunmuştur. İlk belirlemelere göre vatandaşlarımızın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir" ifadelerine yer verildi.