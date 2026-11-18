İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan metruk bir binada, ileri derecede çürüme nedeniyle tanınmayacak halde bir erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin, çevrede "Boyacı Sabri" lakabıyla tanınan 55 yaşındaki Sabri Şahin’e ait olabileceği değerlendiriliyor.

Olay, dün gece saat 00.45 sıralarında Maden Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede "Boyacı Sabri" olarak bilinen ve kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Sabri Şahin’den yaklaşık 20 gündür haber alamayan arkadaşları endişelenmeye başladı. Durumu kontrol etmek isteyen Serkan K. (45) ve bir arkadaşı, Şahin’in barındığı metruk binaya gitti.

İçeri giren iki arkadaş, binada tanınmayacak hale gelmiş bir erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, cansız bedende ileri düzeyde çürüme oluştuğu belirlendi.

ÇÜRÜME NEDENİYLE KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Polis ekipleri, bulunan cenazenin kimliğini netleştirmek amacıyla detaylı bir inceleme başlattı. İlk bulgular cesedin Sabri Şahin’e ait olduğu yönünde yoğunlaşsa da çürüme nedeniyle kesin kimlik tespiti olay yerinde yapılamadı.

Polise ifade veren Serkan K., Şahin’in kanser hastası olduğunu, 20 gündür kendisine ulaşamadıklarını ve bilinen bir yakınının bulunmadığını aktardı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.