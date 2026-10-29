İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında durdurulan minibüsteki şüphelilerin, kanser ilacı taşıdıklarını ve ilaçları İzmir’e götüreceklerini söyledikleri öğrenildi. KAPILARIN AÇILMAMASINI İSTEDİLER Şüphelilerin, ilaçların zarar görmemesi ve soğuk hava zincirinin korunması için aracın ilgili bölümündeki kapıların açılmaması gerektiğini belirttikleri aktarıldı. İlaçlara ait irsaliye belgeleri sorulduğunda ise belgeleri daha sonra e-posta yoluyla göndereceklerini söyledikleri belirtildi. Ekiplerin kontrollerinde minibüsün soğutucu sisteminin çalışmadığı tespit edildi. Araçta yapılan aramada sentetik ecza hapları bulundu. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adliyeye sevk edildi.

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