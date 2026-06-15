Pakistan'ın en kuzeyinde, Gilgit-Baltistan bölgesinin balta girmemiş dağlarında yaşayan Hunza halkı, modern tıp dünyasının ezberlerini bozmaya devam ediyor. Bu topraklarda 120 ve 130 yıllık ömürler sıradan kabul edilirken, bazı yerlilerin 145 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde yaşadığı biliniyor.

Metropolitan portalının aktardığı verilere göre; resmi doğum belgeleri olmadığı için kesin yaşları kanıtlamak zor olsa da Hunza halkının yaşam süresi, Pakistan genelinin 67 yıllık yaş ortalamasına adeta meydan okuyor. Himalayaların izole ve çorak vadilerinde adeta bir "sağlık mucizesi" yaşayan bu toplulukta kadınlar 60'lı yaşlarında bile anne olabilirken, bölge halkı "kanser" kelimesinin ne anlama geldiğini dahi bilmiyor.

Tamamen beslenme alışkanlıklarıyla bağlantılı

Bilim insanları bu asırlık uzun ömür sırrının arkasında tamamen çevre ve beslenme alışkanlıklarının yattığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Hunzalıların tabağında modern dünyanın getirdiği hiçbir yapay ürün yer almıyor:

Doğrudan eriyen buzul sularını içen halk, tükettiği her şeyi kendi topraklarında, hiçbir kimyasal kullanmadan yetiştiriyor. Kayısı, bu vadinin en temel besin kaynağı. Yerliler yılın belirli dönemlerinde (birkaç günden birkaç aya kadar sürebilen) sadece kayısı suyu tüketerek radikal bir arınma (oruç) süreci uyguluyorlar.

Beslenme düzenleri tamamen çiğ sebze, meyve ve tahıllara dayanıyor. Sofralarında et üretimine ve tüketimine çok nadir rastlanıyor.

Zihinsel detoks uyguluyorlar

Hunzalıların gençlik pınarı sadece yedikleriyle sınırlı değil. Günlük yaşam ritimleri modern insanın tamamen unuttuğu bir zihinsel disiplini barındırıyor. Vadideki nüfusun neredeyse tamamı, gün içinde düzenli olarak şu pratikleri hayatına entegre ediyor:

Vücut esnekliğini ve kas gücünü korumak için nesillerdir aktarılan hareketler uygulanıyor.

Hücresel yaşlanmayı geciktiren ve akciğer kapasitesini maksimumda tutan özel nefes teknikleri kullanılıyor.

Şehir hayatının getirdiği stresten ve kaygıdan uzak kalabilmek için zihin her gün meditasyonla dinlendiriliyor.