2017'de Bodrum'da öz yeğeni ile uygunsuz bir şekilde görüntülenen Murat Başoğlu, patlak veren bu skandalın ardından hem 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti hem de kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Televizyon hayatı biten ve uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan Başoğlu hakkında son olarak duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, kanser iddiasında bulundu.

Akay'ın bu iddiası gündem olurken Murat Başoğlu Instagram hesabından son halini paylaştı.