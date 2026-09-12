Yaklaşık 1 milyon yetişkinin verileri incelendi. Araştırmacılar, çok sıcak çay ve kahve tüketimi ile yemek borusu kanserinin belirli bir türü arasında dikkat çekici bir bağlantı tespit etti.

Çay ve kahve tüketiminin kendisinden çok, içeceğin ne kadar sıcak olduğu kanser araştırmalarının yeni gündemlerinden biri oldu.

Oxford Üniversitesi'nde yürütülen ve yaklaşık 1 milyon yetişkinin verilerinin incelendiği geniş kapsamlı araştırmada, çok sıcak çay veya kahve tüketen kişilerde yemek borusu skuamöz hücreli karsinomu (SCC) riskinin daha yüksek olduğu belirlendi.

Araştırmaya göre içeceklerini ılık tükettiğini belirten kişilerle karşılaştırıldığında, sıcak içecek tüketenlerde SCC riski yaklaşık 1,7 kat, içeceklerini "çok sıcak" tüketenlerde ise yaklaşık 3 kat daha yüksek bulundu.

Araştırma, International Journal of Cancer dergisinde yayımlandı.

GÜNDE 6 VEYA DAHA FAZLA SICAK İÇECEK DİKKAT ÇEKTİ

Çalışmada, günde 6 veya daha fazla sıcak içecek tüketmenin yemek borusu skuamöz hücreli karsinomu riskinde yüzde 71'lik artışla ilişkili olduğu görüldü.

Buna karşılık, yemek borusunun alt bölümünde gelişen adenokarsinom (AK) ile sıcak içecek tüketimi arasında benzer bir ilişki tespit edilmedi.

Araştırmacılar, gözlemlenen ilişkinin doğrudan bir neden-sonuç ilişkisini yansıtması halinde, insanların "çok sıcak" yerine "sıcak" içecekleri tercih etmesiyle SCC vakalarının yaklaşık yüzde 14'ünün önlenebileceğini tahmin etti.

Ancak araştırmacılar, sonuçların dikkatli yorumlanması gerektiğini de vurguladı.

İÇECEKLERİN SICAKLIĞI ÖLÇÜLMEDİ

Çalışmanın en önemli sınırlamalarından biri, katılımcıların içtikleri içeceklerin gerçek sıcaklığının ölçülmemiş olmasıydı.

Katılımcılardan yalnızca içeceklerini "ılık", "sıcak" veya "çok sıcak" olarak tanımlamaları istendi. Bu nedenle aynı sıcaklıktaki bir içecek, farklı kişiler tarafından farklı şekilde sınıflandırılmış olabilir.

Araştırmanın baş yazarı ve Oxford Üniversitesi'nde beslenme epidemiyoloğu olan Keren Papier, bulguların insanlara çay veya kahveyi tamamen bırakmaları gerektiği anlamına gelmediğini belirtti.

Papier, çok sıcak içecekler tüketen kişilerin, içmeden önce içeceklerini bir süre bekleterek biraz soğutmayı tercih edebileceğini söyledi.

UZMAN: ASIL RİSK FAKTÖRLERİ BUNLAR

New York'taki Stony Brook Kanser Merkezi'nden cerrahi onkoloji uzmanı Dr. Aaron Sasson da sıcak içeceklerle yemek borusu kanseri arasındaki bağlantının biyolojik açıdan mümkün olduğunu belirtti.

Sasson'a göre çok sıcak sıvılar, yemek borusunda tekrarlayan termal hasara neden olabilir. Bu durumun uzun vadede hücresel hasarla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Uzman, sıcak içeceklerin yemek borusu kanseri açısından en önemli risk faktörü olmadığının altını çizdi.

Özellikle sigara, aşırı alkol tüketimi, mide ekşimesi ve obezite, yemek borusu kanseriyle daha güçlü şekilde ilişkilendirilen risk faktörleri arasında bulunuyor.

Bu nedenle uzmanlara göre çay veya kahveyi tamamen bırakmak yerine, özellikle çok sıcak tüketilen içeceklerin biraz soğumasını beklemek daha makul bir yaklaşım olabilir.