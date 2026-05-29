Almanya’da yaşamını sürdüren ünlü sanatçı Cansever, geçtiğimiz yıl aralık ayında lösemiye yakalandığını açıklamış ve sağlık süreciyle ilgili gelişmeleri sık sık takipçileriyle paylaşmıştı. Tedavi sürecinde kritik bir aşamaya geçildiğini belirten sanatçı, uygun donör bulunması halinde ilik nakli operasyonu geçireceğini duyurmuştu.

İlk etapta 29 Mart’ta yapılması planlanan ilik nakli operasyonu daha sonra 26 Mart tarihine alındı. Operasyon öncesi sosyal medya hesabından açıklama yapan Cansever, sevenlerinden dua istemişti.

OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Cansever’in ilik nakli ameliyatının başarılı geçtiği haberi, menajeri Erhan Arı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Uzun süredir tedavi gören sanatçının sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama, hayranlarını sevindirdi.

Erhan Arı paylaşımında, "Cansever'in aylardır süren lösemi tedavisi, 26 Mart perşembe günü gerçekleşen ilik nakli operasyonu ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tedavisi bir süre daha hastanede devam edecektir. Bu süreçte destek olan tüm sevenlerimize teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerine yer verdi.

DUYGUSAL PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Tedavi sürecinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçiren Cansever, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla da gündem olmuştu.

Ünlü sanatçı paylaşımında, "Hani bazen o kadar doluyorsun ki hıçkıra hıçkıra ağlamak istersin ama işte Allah'a isyan eder miyim diye düşünerek hep içimde topluyorum. Bakalım ne zaman patlak verecek. Ya sabır ya Allah ya şafi ya rahman ya rahim ya galibe." sözlerini kullanmıştı.

HAYRANLARINA BAYRAM MESAJI GÖNDERDİ

Cansever, son olarak kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerinin Kurban Bayramı’nı kutladı. Ünlü şarkıcı mesajında, "Selam olsun. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bütün dileklerinizi, Allah kabul etsin. Bayramınız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.