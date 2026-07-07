Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat, tedavi sürecinden yeni bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Kemoterapi nedeniyle saçlarını kestiren usta oyuncu, yakın dostu Ayhan Kavas ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

71 yaşındaki oyuncu Gül Onat, sağlık sorunları nedeniyle gördüğü tedaviye rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla sürecini paylaşmaya devam ediyor.

''KELTOŞ BEN'' NOTUNU DÜŞTÜ

Kemoterapi sürecinde saçlarını kestiren Onat, son halini yakın dostu Ayhan Kavas ile birlikte çekildiği fotoğrafla paylaştı. Ünlü oyuncu kareye, "Can dostum Ayhan Kavas ve keltoş ben" notunu ekledi.

SANATÇI DOSTLARI YORUMLARIYLA MORAL VERDİ

Gül Onat'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, sanat dünyasından da destek mesajları geldi. Şenay Düdek, Ali Poyrazoğlu, Melek Baykal ve Nedim Saban gibi isimler usta oyuncuya moral veren yorumlarda bulundu.



Nedim Saban, "Doğumgünü hazırlıkları başlasın lütfen" ifadeleriyle Onat'a destek olurken, Melek Baykal ise kalp emojileriyle sevgisini gösterdi.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat, daha önce hastalığın bağırsağında yeniden nüksettiğini açıklamıştı. Ünlü oyuncu, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda bağırsaklarım bir torbaya (Stoma'ya) boşalıyor. Kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce bir hafta içinde üç ameliyat geçirdiğini söyleyen Gül Onat, yaşadığı zorlu süreci "Ameliyatların kraliçesi oldum" sözleriyle anlatmıştı.